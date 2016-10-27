Евростат: почти полмиллиона украинцев получили вид на жительство в ЕС в прошлом году

Так, в 2015 году в странах ЕС получили вид на жительство 2,605 млн, из которых больше всего украинцев - 499,992 тыс. При этом количество иностранных граждан, получивших вид на жительство в ЕС достигло исторического максимума.

"Причины предоставления разрешений на проживание различаются среди иностранных граждан. Среди десятки лидеров по получению вида на жительство в 2015 году, украинцы воспользовались видом на жительство в основном по причине занятости (75% из всего количества). Китайцы (61,2%) и бразильцы (42,7%) получили вид на жительство из-за обучения. В то же время марокканцы (70,5%) получили вид на жительство по семейным причинам, как и граждане Турции (50,4%)", - говорится в отчете.

В Евростате отметили, что украинцы получили вид на жительство в основном в Польше.

"Из полмиллиона украинцев, 86% получили вид на жительство в Польше - 430 081 человек", - отметили в Евростате.