Євросоюз зараз не готовий до нових членів - посол

"У статті 49 договору Європейського Союзу підкреслюється, що будь-яка європейська країна, яка буде володіти певними критеріями, пов'язаними з верховенством закону, демократією і свободою, може претендувати на вступ в ЄС. Другий момент - Україна європейська країна, ви - центр європейського континенту. Третій момент - ЄС сьогодні не в змозі запропонувати перспективу членства будь-якій новій, додатковій країні. Перш за все, ми повинні вирішити ряд проблем у ЄС. Четвертий момент - Україна все ще виконує умови, які дозволять претендувати на членство в ЄС ", - підкреслив посол.

За його словами, українці в першу чергу повинні піднімати питання про те, як забезпечити необхідний рівень управління в країні, яка вважається однією з найбільш процвітаючих на континенті.

Раніше УНН повідомляв, що Україна в 2020 році буде пропонувати Європейського Союзу перегляд Угоди про асоціацію.