Евросоюз сейчас не готов к новым членам - посол

"В статье 49 договора Европейского Союза подчеркивается, что любая европейская страна, которая будет обладать определенными критериями, связанными с верховенством закона, демократией и свободой, может претендовать на вступление в ЕС. Второй момент - Украина европейская страна, вы - центр европейского континента. Третий момент - ЕС сегодня не в состоянии предложить перспективу членства любой новой, дополнительной стране. Прежде всего, мы должны решить ряд проблем в ЕС. Четвертый момент - Украина все еще выполняет условия, которые позволят претендовать на членство в ЕС", - почеркнул посол.

По его словам, украинцы в первую очередь должны поднимать вопрос о том, как обеспечить необходимый уровень управления в стране, которая считается одной из самых процветающих на континенте.

Ранее УНН сообщал, что Украина в 2020 году будет предлагать Европейскому Союзу пересмотр Соглашения об ассоциации.