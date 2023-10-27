Євросоюз все ще не узгодив механізм, як спрямувати заморожені російські кошти на відновлення України - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Європейському Союзі ще не досягли консенсусу про те, як використовувати заморожені російські активи для відновлення України. Про це з посиланням на джерела серед дипломатів ЄС пише Deutsche Welle, передає УНН.
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У матеріали за підсумками першого дня саміту лідерів ЄС, що проходить у Брюсселі, видання цитує голову Європейської Ради Шарля Мішеля, який сказав, що ключовим пріоритетом для ЄС зараз є підтримка України, а також пошук способів надати Україні більше допомоги. Тому на порядку денному стояла тема заморожених активів росії.
За даними дипломата однієї з країн Євросоюзу, жодна з пропозицій, як їх використати для відновлення України, досі не отримала достатньої підтримки в Раді ЄС.
Зокрема, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас запропонувала на саміті спрямувати гроші російських олігархів на компенсацію воєнних злочинів рф, зафіксованих міжнародним судом в Гаазі та включених до відповідного реєстру.
Цитата
«Збиток, нанесений Україні, зафіксовано в реєстрі воєнних злочинів у Гаазі. Україна має претензії до Росії, а ми визнаємо, що росія має претензії до нас, тому що в нас знаходиться її власність. Тому ми врегулюємо ці дві претензії, а після закінчення війни росія або олігархи можуть звернутися до нас і якщо щось залишиться після виплати репарацій Україні, врегулювати це між собою».
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