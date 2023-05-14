Європі не бути довершеною без України в ЄС - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Президент Володимир Зеленський заявив, що Європі не бути довершеною без України в ЄС. Про це він сказав під час церемонії вручення йому міжнародної премії ім. Карла Великого в Німеччині, передає кореспондент УНН.
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«Українська сміливість і ваша солідарність дали Європі таке єднання, якого ще не було. Настав час зафіксувати таку силу нашої єдності рішенням про вступ України до ЄС. Ви знаєте, що Європі не бути довершеною без України в ЄС. І я дякую тобі Олафе, кожному лідеру Європи хто підтримує довершеність європейського проекту»,- сказав Зеленський.
Окрім того, Зеленський зазначив, що вступ України в НАТО стане потужним замком, який триматиме російський імперіалізм в минулому завжди.
«Наше приєднання до Альянсу точно дасть ще один історичний результат – прапори НАТО поруч з прапорами України на нашому східному кордоні стануть тим потужним замок, який триматиме російський імперіалізм в минулому завжди», - зазначив Зеленський.
Доповнення
Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні на брифінгу після переговорів з президентом Володимиром Зеленським у Римі заявила, що її країна надасть Україні повну підтримку для вступу в Європейський Союз.