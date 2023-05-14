Европе не быть совершенной без Украины в ЕС - Зеленский

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«Украинская смелость и ваша солидарность дали Европе такое единение, которого еще не было. Пришло время зафиксировать такую силу нашего единства решением о вступлении Украины в ЕС. Вы знаете, что Европе не быть совершенной без Украины в ЕС. И я благодарю тебя Олаф, каждому лидеру Европы кто поддерживает совершенство европейского проекта», — сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский отметил, что вступление Украины в НАТО станет мощным замком, который будет держать российский империализм в прошлом всегда.

«Наше присоединение к Альянсу точно даст еще один исторический результат – флаги НАТО рядом с флагами Украины на нашей восточной границе станут тем мощным замком, который будет держать российский империализм в прошлом всегда», — отметил Зеленский.

Дополнение

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони на брифинге после переговоров с президентом Владимиром Зеленским в Риме заявила, что её страна окажет Украине полную поддержку для вступления в Европейский Союз.