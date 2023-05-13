Прем'єр Італії заявила про повну підтримку євроінтеграції України
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні на брифінгу після переговорів з президентом Володимиром Зеленським у Римі заявила, що її країна надасть Україні повну підтримку для вступу в Європейський Союз. Зокрема, Рим підтримає Київ у сфері реформ, передає кореспондент УНН.
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"Ми визнаємо справедливі побажання України вступити в ЄС, ми підтримуємо це. В Україні зараз ведеться боротьба, щоб захистити європейські цінності. Це цінності усіх наших громадян. Ось чому ми вирішили зайняти активну позицію у підтримці статусу кандидата Україні для вступу в Європейський Союз. Продовжуватимемо надавати нашу повну підтримку, для того, щоб сприяти поступовій інтеграції України в ЄС", - заявила Мелоні.
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Вона зазначила, що Україні необхідно провести реформи для того, щоб стати повноправним членом Євросоюзу.
"І також в рамках реформ ми готові надавати допомогу. Хочемо також посилити партнерство України з НАТО, про це ми говоритимемо на саміті у Вільнюсі. Це буде основною темою зустрічі", - повідомила глава італійського уряду.
Мелоні наголосила, що те, що робить Україна сьогодні, вона робить також і для країн ЄС.
"Те, що українці роблять для всього Європейського Союзу вцілому, їх жертви, зроблені для того, щоб захищати нашу свободу і це потрібно розуміти... Важливо пам'ятати, що Україна є жертвою агресії, що Україна захищає свою цілісність і суверенність. Вона таким чином віддаляє війну від решти Європи", - підкреслила прем'єр.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський у Римі провів розмову з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні та оголосив про "важливі рішення" щодо оборони українського неба. Сторони також розглянули питання вступу країни до Євросоюзу, відбудову України після війни.