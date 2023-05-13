Премьер Италии заявила о полной поддержке евроинтеграции Украины

Цитата

"Мы признаем справедливые пожелания Украины вступить в ЕС, мы поддерживаем это. В Украине сейчас ведется борьба, чтобы защитить европейские ценности. Это ценности всех наших граждан. Вот почему мы решили занять активную позицию в поддержке статуса кандидата Украины для вступления в Европейский Союз. Будем продолжать оказывать нашу полную поддержку, для того, чтобы способствовать постепенной интеграции Украины в ЕС", - заявила Мелони.

Детали

Она отметила, что Украине необходимо провести реформы для того, чтобы стать полноправным членом Евросоюза.

"И также в рамках реформ мы готовы оказывать помощь. Хотим также усилить партнерство Украины с НАТО, об этом мы будем говорить на саммите в Вильнюсе. Это будет основной темой встречи", - сообщила глава итальянского правительства.

Мелони подчеркнула, что то, что делает Украина сегодня, она делает также и для стран ЕС.

"То, что украинцы делают для всего Европейского Союза в целом, их жертвы, сделанные для того, чтобы защищать нашу свободу и это нужно понимать... Важно помнить, что Украина является жертвой агрессии, что Украина защищает свою целостность и суверенность. Она таким образом отдаляет войну от остальной Европы", - подчеркнула премьер.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в Риме провел разговор с премьер-министром Италии Джорджией Мелони и объявил о "важных решениях" по обороне украинского неба. Стороны также рассмотрели вопросы вступления страны в Евросоюз, восстановление Украины после войны.