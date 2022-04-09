Європейський Союз готує шостий пакет санкцій проти росії

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"Ми ніколи не зможемо зрівнятися з жертвою українського народу. Але ми мобілізуємо нашу економічну силу, щоб путін заплатив за все. Ми ввели жорсткі санкції проти росії і вже готуємо шосту хвилю. росія буде опускатися, а Україна йде до європейського майбутнього", - заявила Урсула.

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Президент Єврокомісії також підтвердила, що ЄС збільшує на 500 млн євро підтримку Збройних сил України.

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Жозеп Боррель, Урсула фон дер Ляєн з Володимиром Зеленським відвідали Бучу.