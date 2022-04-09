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Европейский Союз готовит шестой пакет санкций против России

Киев • УНН

 • 188725 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter написала, что Европейский Союз готовит шестой пакет санкций против россии. Об этом информирует УНН.

Европейский Союз готовит шестой пакет санкций против России

Цитата

"Мы никогда не сможем сравниться с жертвой украинского народа. Но мы мобилизуем нашу экономическую силу, чтобы Путин заплатил за все. Мы ввели жесткие санкции против россии и уже готовим шестую волну. Россия будет опускаться, а Украина идет к европейскому будущему", - заявила Урсула.

Детали

Президент Еврокомиссии также подтвердила, что ЕС увеличивает на 500 млн евро на поддержку Вооруженных сил Украины.

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Жозеп Боррель, Урсула фон дер Ляєн с Владимиром Зеленским посетили Бучу.

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