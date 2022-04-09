Жозеп Боррель, Урсула фон дер Ляєн з Володимиром Зеленським відвідали Бучу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Під час свого нічного звернення Президент України Володимир Зеленський розповів, як відвідав Бучу з високопосадовцями ЄС. Про це повідомляє УНН.
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"Усі сили світу будуть спрямовані на те, щоб встановити похвилинно, хто й що робив, хто і які накази віддавав. Звідки ракета, хто її перевозив, від кого пролунала команда і як цей удар був погоджений. Відповідальність неминуча.
Говорив сьогодні про це з представниками Євросоюзу, які прибули в Київ. З Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і керівником європейської дипломатії Жозепом Боррелем.
Протягом дня вони відвідали Бучу й на власні очі побачили наслідки окупації. Побачили, скільки людей вбили російські військові. Я ціную готовність Євросоюзу надати необхідну фінансову й технічну допомогу для документування та розслідування російських злочинів. Вдячний пані Президентці Єврокомісії за особисту залученість та сприяння у створенні спільної слідчої групи для встановлення повної правди про скоєне російськими окупантами та притягнення до відповідальності всіх винних", - розповів Президент.
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Суверен також подякував за фінансову підтримку – мільярд євро на зброю. Разом з тим, домовилися ще про 500 мільйонів євро на оборонні потреби.
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