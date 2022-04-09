Російські пропагандисти так поспішали перекласти відповідальність на українські сили, що випадково видали винуватість росії - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Під час свого нічного звернення Президент України Володимир Зеленський спростував один із російських фейків, який повʼязаний із ударом по Краматорську. Про це повідомляє УНН.
Деталі
російські війська учора вранці завдали ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську. 52 людини померли, серед яких 5 дітей. У лікарні залишаються ще десятки важкопоранених.
Цитата
"Це черговий воєнний злочин росії, за який кожен, хто причетний до його скоєння, буде притягнутий до відповідальності.
російські державні пропагандисти так поспішали перекласти відповідальність за цей удар на українські сили, що випадково видали винуватість росії.
Агенція "РИА Новости" опублікувала новину, що удар по Краматорську завданий, ще тоді, коли ракети були в повітрі. А напередодні інші російські пропагандисти поширювали погрози для всіх, хто рятувався з Донбасу залізничним транспортом.
Усі провідні держави світу вже засудили російський удар по Краматорську. Ми очікуємо твердої, глобальної реакції на цей воєнний злочин", - заявив Президент.
Нагадаємо
Президент Європарламенту заявила CNN, що в Україні здійснюються "міжнародні військові злочини".