Президент Європарламенту заявила CNN, що в Україні здійснюються "міжнародні військові злочини"

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Розмовляючи з CNN у п’ятницю, Метсола сказала, що Європа недостатньо швидко доставляє обладнання, фінансову чи матеріально-технічну допомогу.

Вона також сказала, що Європа фінансує цю війну "прямо, чи опосередковано" і повинна взяти на себе відповідальність за те, що не вжила раніше заходів, щоб зупинити війну.

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"Чому ми прихистили Путіна, його сім’ю, олігархів і всіх людей, які підтримують його в нашій Європі, продавши їм наші паспорти, наше громадянство, дозволивши їм ховати свої гроші в наших країнах? Ми повинні переконатися, що таке більше не повториться", – сказала вона.

Відповідаючи на запитання про кандидатуру України на вступ до Європейського Союзу, Метсола сказала, що "для парламенту це зрозуміло. Місце для України – в Європі".

Нагадаємо

Голова Європарламенту Роберта Мецола відвідала Київ та зустрілася з Президентом України Володимиром Зеленським.