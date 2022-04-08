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Президент Европарламента заявила CNN, что в Украине осуществляются "международные военные преступления"

Киев • УНН

 • 234896 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Президент Европарламента Роберта Метсола сказала CNN, что ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске и другие нападения на мирных жителей в Украине являются "международными военными преступлениями, которые совершаются против суверенных людей, которые просто борются за демократию и за свою страну". Об этом сообщает УНН.

Президент Европарламента заявила CNN, что в Украине осуществляются "международные военные преступления"

Детали

Беседуя с CNN в пятницу, Метсола сказала, что Европа недостаточно быстро доставляет оборудование, финансовую или материально-техническую помощь.

Она также сказала, что Европа финансирует эту войну "прямо или косвенно" и должна взять на себя ответственность за то, что ранее не приняла меры, чтобы остановить войну.

Цитата

"Почему мы приютили Путина, его семью, олигархов и всех людей, которые поддерживают его в нашей Европе, продав им наши паспорта, наше гражданство, позволив им прятать свои деньги в наших странах? Мы должны убедиться, что такое больше не повторится", - сказала она.

Отвечая на вопрос о кандидатуре Украины на вступление в Европейский Союз, Метсола сказала, что "для парламента это понятно. Место для Украины-в Европе".

Напомним

Председатель Европарламента Роберта Мецола посетила Киев и встретилась с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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