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Российские пропагандисты так спешили переложить ответственность на украинские силы, что случайно выдали виновность россии - Зеленский

Киев • УНН

 • 442213 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Во время своего ночного обращения Президент Украины Владимир Зеленский опроверг один из российских фейков, который связан с ударом по Краматорску. Об этом сообщает УНН.

Российские пропагандисты так спешили переложить ответственность на украинские силы, что случайно выдали виновность россии - Зеленский

Детали

Российские войска вчера утром нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске. 52 Человека умерли, среди которых 5 детей. В больнице остаются еще десятки тяжелораненых.

Цитата

"Это очередное военное преступление россии, за который каждый, кто причастен к его совершению, будет привлечен к ответственности.

Российские государственные пропагандисты так спешили переложить ответственность за этот удар на украинские силы, что случайно выдали виновности россии.

Агентство "РИА Новости" опубликовало новость, что удар по Краматорску нанесен, еще тогда, когда ракеты были в воздухе. А накануне другие российские пропагандисты распространяли угрозы для всех, кто спасался из Донбасса железнодорожным транспортом.

Все ведущие державы мира уже осудили русский удар по Краматорску. Мы ожидаем твердой, глобальной реакции на это военное преступление", - заявил Президент.

Напомним

Президент Европарламента заявила CNN, что в Украине осуществляются "международные военные преступления".

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