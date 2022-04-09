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Жозеп Боррель, Урсула фон дер Ляен с Владимиром Зеленским посетили Бучу

Киев • УНН

 • 261591 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Во время своего ночного обращение Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как посетил Бучу с чиновниками ЕС. Об этом сообщает УНН.

Жозеп Боррель, Урсула фон дер Ляен с Владимиром Зеленским посетили Бучу

Цитата

"Все силы мира будут направлены на то, чтобы установить по минутам, кто и что делал, кто и какие приказы отдавал. Откуда ракета, кто ее перевозил, от кого раздалась команда и как этот удар был согласован. Ответственность неизбежна.

Говорил сегодня об этом с представителями Евросоюза, прибывшими в Киев. С Президенткой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляєн и руководителем европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

В течение дня они посетили Бучу и сами увидели последствия оккупации. Увидели, сколько людей убили российские военные. Я ценю готовность Евросоюза оказать необходимую финансовую и техническую помощь для документирования и расследования российских преступлений. Благодарен госпоже Президентке Еврокомиссии за личную вовлеченность и содействие в создании Совместной следственной группы для установления полной правды о содеянном российскими оккупантами и привлечения к ответственности всех виновных", - рассказал Президент.

Детали

Суверен также поблагодарил за финансовую поддержку - миллиард евро на оружие. Вместе с тем, договорились еще о 500 миллионах евро на оборонные нужды.

Напомним

российские пропагандисты так спешили переложить ответственность на украинские силы, что случайно выдали виновности россии - Зеленский.

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