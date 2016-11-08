Європейський економічний сенат стане інструментом пришвидшення українських реформ — С.Тригубенко
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Участь України в Європейському економічному сенаті стане інструментом пришвидшення прогресу економічних реформ загалом і, зокрема, у агропромисловому комплексі. Про це на своїй сторінці у Facebook написав нардеп Сергій Тригубенко, передає УНН.
“Вчора повернувся з Берліна, де був удостоєний честі стати сенатором Європейського економічного сенату (ЄЕС).Для мене це не пересічна подія, а один, напевно, з головних кроків у цьому році на шляху до подальшого просування комплексних економічних реформ в Україні і в агропромисловому секторі зокрема”, — написав С.Тригубенко.
Також він зазначив, що саме ця галузь економіки, попри всі негаразди, продовжує бути лідером експортних позицій України.
“І мені проблеми, з якими сьогодні має справу агросфера, знайомі не з теорії. Всі вони дуже комплексні та системні: починаючі від якості ґрунтів і води, земельного законодавства, утилізації відходів, завершуючи умовами оподаткування виробників, сертифікацією товарів та якістю кінцевого продукту.
Можливо, пересічному громадянинові важко в це повірити, але окремі бізнеси, фермери і підприємства прагнуть розумних та ефективних реформ навіть більше за державних чинів. Чиновник — сьогодні прийшов, завтра пішов. А люди, які кладуть на розвиток своєї справи життя все — і гроші, і здоров’я, вони набагато більше зацікавлені в тому, аби їх продукція ставала кращою, отримувала доступ до нових ринків, розвивалася”, — написав С.Тригубенко.
Нардеп також зауважив, що часто профільні об’єднання виробників нарікають на бездіяльність держаних чинів. Останні, як показує практика, замість спрощення “бюрократичних машин паперової волокіти” чи удосконалення законодавчої бази за зразками європейських країн, тільки те і роблять, що створюють робочу групу про діяльність іншої робочої групи, чекаючи таким чином на щедре стимулювання з боку бізнесу.
“Така прикра реальність багатьох наших реформ, а тому Європейський бізнес сенат я особисто розглядаю як інструмент пришвидшення прогресу”, — наголосив С.Тригубенко.
Як повідомляв УНН, С.Тригубенко став представником України в Європейському економічному сенаті.