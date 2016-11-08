Европейский экономический сенат станет инструментом ускорения украинских реформ - С.Тригубенко

"Вчера вернулся из Берлина, где был удостоен чести стать сенатором Европейского экономического сената (ЕЭС). Для меня это не рядовое событие, а один, наверное, из главных шагов в этом году на пути к дальнейшему продвижению комплексных экономических реформ в Украине и в агропромышленном секторе в частности", - написал С.Тригубенко.

Также он отметил, что именно эта отрасль экономики, несмотря на все трудности, продолжает быть лидером экспортных позиций Украины.

"И мне проблемы, с которыми сегодня приходится иметь дело агросфере, знакомы не в теории. Все они очень комплексные и системные: начиная от качества почв и воды, земельного законодательства, утилизации отходов, завершая условиями налогообложения производителей, сертификацией товаров и качеством конечного продукта.

Возможно, рядовому гражданину трудно в это поверить, но отдельные бизнесы, фермеры и предприятия стремятся к разумным и эффективным реформам даже больше государственных чинов. Чиновник - сегодня пришел, завтра ушел. А люди, которые вкладывают в развитие своего дела жизни все - и деньги, и здоровье, они гораздо больше заинтересованы в том, чтобы их продукция становилась лучше, получала доступ к новым рынкам, развивалась", - написал С.Тригубенко.

Нардеп также отметил, что часто профильные объединения производителей жалуются на бездействие государственных чинов. Последние, как показывает практика, вместо упрощения "бюрократических машин бумажной волокиты" или усовершенствования законодательной базы по образцам европейских стран, только и делают, что создают рабочую группу по деятельности другой рабочей группы, ожидая таким образом щедрого стимулирования со стороны бизнеса.

"Такая досадная реальность многих наших реформ, а потому Европейский бизнессенат я лично рассматриваю как инструмент ускорения прогресса", - подчеркнул С.Тригубенко.

Как сообщал УНН, С.Тригубенко стал представителем Украины в Европейском экономическом сенате.