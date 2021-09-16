Європейська збірна зацікавилась кандидатурою Шевченка

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Збірна Туреччини звільнила 69-річного Шенола Гюнеша після ганебної поразки Нідерландам (1:6) у кваліфікації ЧС-2022. Тепер посада головного наставника стала вільною.

Окрім Шевченка, на порядку денному розглядають кандидатуру німецького наставника Штефана Кунтца, який наразі очолює молодіжну збірну Німеччини U-21.

Нагадаємо

Шевченко відпрацював зі збірною України на Євро-2020, де команда дійшла до чвертьфіналу, та покинув посаду через те, що контракт між сторонами завершився.