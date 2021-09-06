Реакція на слова Шевченка: в УАФ розповіли деталі закінчення угоди з наставником

Деталі

Сказано, що з ініціативи Шевченка та його асистентів було погоджено, що попередній контракт передбачав поділ у частині терміну дії: до 30 липня 2021 року плюс можливість пролонгації до кінця 2022 року.

УАФ стверджує, що не отримала від Шевченка чи його уповноважених представників жодного офіційного листа чи повідомлення щодо пролонгації контракту, зі свого боку УАФ надіслала офіційного листа Шевченку стосовно можливого продовження співпраці після закінчення першої частини контракту 30 липня 2021 року.

Такий лист був надісланий і поштою на адресу Шевченка. Однак відповіді на нього УАФ так і не отримала. Тому розпочалися переговори з імовірними кандидатами для формування нового тренерського штабу національної збірної України.

Цитата

"Одразу ще раз нагадаю, що позиція УАФ щодо контракту тренерського штабу Андрія Шевченка була однозначною — Виконкомом УАФ у червні 2020 року було прийнято рішення продовжити співпрацю до кінця 2022 року. 30 липня я мав особисту телефонну розмову з Андрієм Шевченком і, серед іншого, сказав Андрію Миколайовичу, що знаю від президента УАФ про те, що між ними 2-го чи 3 серпня заплановано зустріч. І, відповідно, одразу після цього ми зможемо укласти нові контракти на умовах, які будуть обговорені та погоджені. Андрій Миколайович погодився з такою пропозицією.

Також особисто Андрію Шевченку та його представнику, який усі п’ять років представляв інтереси Андрія Миколайовича в перемовинах з УАФ, був направлений лист із пропозицією зустрітися у зв’язку із закінченням контракту. Відповіді на це запрошення, як і будь-якого іншого документу, що підтверджує наміри тренерського штабу Андрія Шевченка продовжити співпрацю, ми не отримали.

Треба визнати, що ми були не готові до такого розвитку подій, і тому призначення нового тренерського штабу збірної України дещо затягнулося. При цьому я хочу підкреслити, що з боку УАФ не йшлося про зменшення суми контракту. Був намір проговорити, згідно з європейською практикою, деякі зміни пропорції між сталою й бонусною частинами виплат, а також збільшення термінів перебування Андрія Миколайовича та його асистентів в Україні та можливість продовження співпраці до закінчення Євро-2024", — розповів Запісоцький.

Раніше

Колишній головний тренер національної збірної з футболу Андрій Шевченко заявив, що не хотів йти зі збірною, але з ним не продовжили контракт та навіть не обговорили це питання.

Контекст

Шевченко залишив посаду наставника збірної першого серпня. Очолював національну команду з літа 2016-го року. Під його орудою українці виграли 25 матчів при 13 нічиїх та 14 поразках.