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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Реакция на слова Шевченко: в УАФ рассказали детали окончания соглашения с наставником

Реакция на слова Шевченко: в УАФ рассказали детали окончания соглашения с наставником

Киев  •  УНН

 • 14743 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Генеральный секретарь Украинской ассоциации футбола (УАФ) Юрий Записоцкий прокомментировал заявление бывшего главного тренера национальной сборной Андрея Шевченко, который заявлял, что проявлял готовность к продолжению работы с командой, но не получил соответствующего предложения, пишет УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Детали

Сказано, что по инициативе Шевченко и его ассистентов было согласовано, что предыдущий контракт предусматривал разделение в части срока действия: до 30 июля 2021 года плюс возможность пролонгации до конца 2022 года.

УАФ утверждает, что не получила от Шевченко или его уполномоченных представителей ни одного официального письма или сообщения о пролонгации контракта, со своей стороны УАФ направила официальное письмо Шевченко относительно возможного продолжения сотрудничества после окончания первой части контракта 30 июля 2021 года.

Такое письмо было направлено и по почте в адрес Шевченко. Однако ответа на него УАФ так и не получила. Поэтому начались переговоры с вероятными кандидатами для формирования нового тренерского штаба национальной сборной Украины.

Цитата

"Сразу еще раз напомню, что позиция УАФ по контракту тренерского штаба Андрея Шевченко была однозначной - Исполкомом УАФ в июне 2020 года были приняты решения продолжить сотрудничество до конца 2022 года. 30 июля я имел личный телефонный разговор с Андреем Шевченко и, среди прочего, сказал Андрею Николаевичу, что знаю от президента УАФ о том, что между ними 2-го либо 3 августа запланирована встреча. И, соответственно, сразу после этого мы сможем заключить новые контракты на условиях, которые будут обсуждены и согласованы. Андрей Николаевич согласился с таким предложением.

Также лично Андрею Шевченко и его представителю, который все пять лет представлял интересы Андрея Николаевича в переговорах с УАФ, было направлено письмо с предложением встретиться в связи с окончанием контракта. Ответа на это приглашение, как и любого другого документа, подтверждающего намерения тренерского штаба Андрея Шевченко продолжить сотрудничество, мы не получили.

Надо признать, что мы были не готовы к такому развитию событий, и поэтому назначение нового тренерского штаба сборной Украины несколько затянулось. При этом я хочу подчеркнуть, что со стороны УАФ не шла речь об уменьшении суммы контракта. Предполагалось проговорить, согласно европейской практике, некоторые изменения пропорции между постоянной и бонусной частями выплат, а также увеличение сроков пребывания Андрея Николаевича и его ассистентов в Украине и возможность продолжения сотрудничества до окончания Евро-2024", - рассказал Записоцкий.

Ранее

Бывший главный тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко заявил, что не хотел уходить из сборной, но с ним не продлили контракт и даже не обсудили этот вопрос.

Контекст

Шевченко покинул пост наставника сборной первого августа. Возглавлял национальную команду с лета 2016-го года. Под его руководством украинцы выиграли 25 матчей при 13 ничьих и 14 поражениях.

Украинские Национальные Новости

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