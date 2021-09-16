Европейская сборная заинтересовалась кандидатурой Шевченко
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Авторитетное немецкое издание "Kicker" сообщил об интересе со стороны сборной Турции по футболу к украинскому тренеру Андрею Шевченко, передает УНН.
Детали
Сборная Турции уволила 69-летнего Шенола Гюнеша после позорного поражения Нидерландам (1:6) в квалификации ЧМ-2022. Теперь должность главного наставника стала свободной.
Кроме Шевченко, на повестке дня рассматривают кандидатуру немецкого наставника Штефана Кунтца, который сейчас возглавляет молодежную сборную Германии U-21.
Напомним
Шевченко отработал со сборной Украины на Евро-2020, где команда дошла до четвертьфинала, и покинул пост из-за того, что контракт между сторонами завершился.