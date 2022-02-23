Європа бореться із черговим штормом, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Третя безжальна стихія за тиждень: одразу кілька європейських країн стали жертвами шторму "Франклін", який спричинив сильні повені, пошкодив житлові будинки та лінії електропередачі. Про це повідомляє УНН з посилаееям на Euronews.
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У Франції негода вдарила по північних і північно-західних районах, в Ам'єні знесло дах місцевого кінно-спортивного комплексу, а в містечку Бріквіль-сюр-Мер потоки води змили машину літньої пари, люди загинули.
Для Великобританії "Франклін" може виявитися ще більш руйнівним, там до вівторка без електрики залишилися не менше 50 тисяч будинків. В окремих районах Північної Ірландії та Англії річки вийшли з берегів, у графстві Йоркшир та поблизу Манчестера евакуйовано сотні сімей через загрозу підтоплення. У Лідсі з натиском стихії не впоралася гребля на річці Ейєр.
Владі на місцях ще тільки підрахують збитки від серії ураганів. Але є й хороша новина: негода сприяла рекордному зростанню вироблення вітряної енергії у Великій Європі.
Нагадаємо
Північну Європу вдарив третій сильний шторм за п’ять днів: сильні дощі та сильний вітер забрали життя щонайменше 14 людей.