Північна Європа вражена третім великим штормом: 14 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Північну Європу вдарив третій сильний шторм за п’ять днів: сильні дощі та сильний вітер забрали життя щонайменше 14 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.
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У неділю вдень з Північної Атлантики наштовхнувся шторм “Франклін”. Сильні дощі та сильний вітер прокотилися по Північній Ірландії та Північній Англії в понеділок, а потім перейшли до Франції. Англійське екологічне агентство опублікувало понад 300 попереджень і попереджень про повені, а оператори поїздів закликали людей не подорожувати.
Щонайменше 14 людей загинули в Європі протягом тижня “дикої” погоди. Шторми залишили сотні тисяч людей без електрики та спровокували місцеві повені та евакуацію, оскільки сильний вітер зривав дахи з будівель.
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“Незважаючи на підготовку та попередження метеорологічних органів, „лютневі шторми“ викликали рекордну кількість претензій і величезні рахунки про відшкодування збитків”, — сказав Річард Веурдінг, генеральний директор Голландської асоціації страховиків.
Шторм зірвав дахи будівель і вирвав дерева по всій Нідерландах, у п’ятницю загинули чотири людини, коли Юніс напала на країну. Страховики попереджають, що найближчими днями, прогнозуючи сильний вітер, може бути ще більше збитків.
У Данії шторм вирвав дерева та порушив залізничне сполучення в Копенгагені та його околицях. У Швеції випав сильний снігопад, який зупинив автобуси в її столиці - Стокгольмі.
Нагадаємо
Внаслідок другого великого шторму на півночі Європи померло 9 людей.