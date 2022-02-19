Внаслідок другого великого шторму на півночі Європи померло 9 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Другий сильний шторм за три дні здійнявся на північі Європи в п'ятницю. Загинули щонайменше дев'ять людей, скасовані потяги та зірвані частини даху лондонської O2 Arena. Про цп повідомляє АР, пише УНН.
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Метеорологічна служба Великобританії повідомила, що на острові Уайт був зафіксований порив зі швидкістю 122 миль/год (196 км/год), який вважається найсильнішим за всю історію Англії.
В Німеччині шторм Зейнеп, зараз просувається на материкову частину Європи, викликаючи попередження про сильний вітер у Бельгії, Нідерландах, Данії та Німеччині.
Шторм спричинив хаос під час подорожі у Британії, закривши порт Ла-Манш у Дуврі та мости, що з’єднують Англію та Уельс, зупинивши більшість поїздів в Лондоні та з нього.
Щонайменше троє людей загинули у Британії, в тому числі чоловік на півдні Англії помер, коли автомобіль врізався в дерево та жінка віком 30 років, яка загинула в Лондоні, коли дерево впало на автомобіль, повідомила місцева поліція.
У Нідерландах пожежники повідомили, що троє людей померли в результаті падіння дерев в Амстердамі та його околицях, а четверта загинула в північній провінції Гронінген, в'їхавши своїм автомобілем у повалене дерево.
У сусідній Бельгії літній чоловік загинув, коли сильний вітер штовхнув його в канал в Іпрі. У ірландському графстві Вексфорд працівник місцевого уряду був убитий від падіння дерева, повідомляє місцева рада.
Нагадаємо
Через наближення шторму у Нідерландах скасовують рух потягів.