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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Внаслідок другого великого шторму на півночі Європи померло 9 людей

Внаслідок другого великого шторму на півночі Європи померло 9 людей

Київ • УНН

 • 44155 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Другий сильний шторм за три дні здійнявся на північі Європи в п'ятницю. Загинули щонайменше дев'ять людей, скасовані потяги та зірвані частини даху лондонської O2 Arena. Про цп повідомляє АР, пише УНН.

Деталі

Метеорологічна служба Великобританії повідомила, що на острові Уайт був зафіксований порив зі швидкістю 122 миль/год (196 км/год), який вважається найсильнішим за всю історію Англії.

В Німеччині шторм Зейнеп, зараз просувається на материкову частину Європи, викликаючи попередження про сильний вітер у Бельгії, Нідерландах, Данії та Німеччині.

Шторм спричинив хаос під час подорожі у Британії, закривши порт Ла-Манш у Дуврі та мости, що з’єднують Англію та Уельс, зупинивши більшість поїздів в Лондоні та з нього.

Щонайменше троє людей загинули у Британії, в тому числі чоловік на півдні Англії помер, коли автомобіль врізався в дерево та жінка віком 30 років, яка загинула в Лондоні, коли дерево впало на автомобіль, повідомила місцева поліція.

У Нідерландах пожежники повідомили, що троє людей померли в результаті падіння дерев в Амстердамі та його околицях, а четверта загинула в північній провінції Гронінген, в'їхавши своїм автомобілем у повалене дерево.

У сусідній Бельгії літній чоловік загинув, коли сильний вітер штовхнув його в канал в Іпрі. У ірландському графстві Вексфорд працівник місцевого уряду був убитий від падіння дерева, повідомляє місцева рада.

Нагадаємо

Через наближення шторму у Нідерландах скасовують рух потягів.

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