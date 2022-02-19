В результате второго большого шторма на севере Европы умерло 9 человек

Детали

Метеорологическая служба Великобритании сообщила, что на острове Уайт был зафиксирован порыв ветра со скоростью 122 миль/ч (196 км/ч), который считается самым сильным за всю историю Англии.

В Германии шторм Зейнеп, сейчас продвигается на материковую часть Европы, вызывая предупреждение о сильном ветре в Бельгии, Нидерландах, Дании и Германии.

Шторм вызвал хаос во время путешествия в Британии, закрыв порт Ла-Манш в Дувре и мосты, соединяющие Англию и Уэльс, остановив большинство поездов в Лондоне и из него.

По меньшей мере три человека погибли в Британии, в том числе мужчина на юге Англии умер, когда автомобиль врезался в дерево и женщина в возрасте 30 лет, которая погибла в Лондоне, когда дерево упало на автомобиль, сообщила местная полиция.

В Нидерландах пожарные сообщили, что трое человек скончались в результате падения деревьев в Амстердаме и его окрестностях, а четвертая погибла в северной провинции Гронинген, въехав своим автомобилем в поваленное дерево.

В соседней Бельгии летний мужчина погиб, когда сильный ветер толкнул его в канал в Ипри. В ирландском графстве Вексфорд работник местного правительства был убит от падения дерева, сообщает местный совет.

Напомним

Из-за приближения шторма в Нидерландах отменяют движение поездов.