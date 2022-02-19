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15 марта, 19:03 • 83870 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 121702 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 113191 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 107680 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 96143 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 93555 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 81901 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате второго большого шторма на севере Европы умерло 9 человек

В результате второго большого шторма на севере Европы умерло 9 человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 февраля. УНН. Второй сильный шторм за три дня поднялся на севере Европы в пятницу. Погибли по меньшей мере девять человек, отменены поезда и сорваны части крыши лондонской O2 Arena. Об этом сообщает АР, пишет УНН.

Детали

Метеорологическая служба Великобритании сообщила, что на острове Уайт был зафиксирован порыв ветра со скоростью 122 миль/ч (196 км/ч), который считается самым сильным за всю историю Англии.

В Германии шторм Зейнеп, сейчас продвигается на материковую часть Европы, вызывая предупреждение о сильном ветре в Бельгии, Нидерландах, Дании и Германии.

Шторм вызвал хаос во время путешествия в Британии, закрыв порт Ла-Манш в Дувре и мосты, соединяющие Англию и Уэльс, остановив большинство поездов в Лондоне и из него.

По меньшей мере три человека погибли в Британии, в том числе мужчина на юге Англии умер, когда автомобиль врезался в дерево и женщина в возрасте 30 лет, которая погибла в Лондоне, когда дерево упало на автомобиль, сообщила местная полиция.

В Нидерландах пожарные сообщили, что трое человек скончались в результате падения деревьев в Амстердаме и его окрестностях, а четвертая погибла в северной провинции Гронинген, въехав своим автомобилем в поваленное дерево.

В соседней Бельгии летний мужчина погиб, когда сильный ветер толкнул его в канал в Ипри. В ирландском графстве Вексфорд работник местного правительства был убит от падения дерева, сообщает местный совет.

Напомним

Из-за приближения шторма в Нидерландах отменяют движение поездов.

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