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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 35173 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Через наближення шторму у Нідерландах скасовують рух потягів

Через наближення шторму у Нідерландах скасовують рух потягів

Київ • УНН

 • 13744 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. У Нідерландах через шторм “Юніс”, який, за прогнозами, у п'ятницю обрушиться на країну скасовано рух потягів. Про це інформує УНН з посиланням на NS (Нідерландська залізниця).

Цитата

“Через шторм “Юніс” у п'ятницю з 14.00 не виконуватимуться внутрішні та міжнародні рейси”, - йдеться у повідомленні NS.

Деталі

Як повідомляється, такий захід запроваджується заради безпеки пасажирів та персоналу.

NS також радить мандрівникам уважно стежити за прогнозом погоди під час планування поїздок і за змоги не вирушати в дорогу завтра.

Нагадаємо 

У Німеччині, 17 лютого, через потужний ураган “Іленія” було скасовано авіарейси та рух поїздів.

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