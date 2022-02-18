Через наближення шторму у Нідерландах скасовують рух потягів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. У Нідерландах через шторм “Юніс”, який, за прогнозами, у п'ятницю обрушиться на країну скасовано рух потягів. Про це інформує УНН з посиланням на NS (Нідерландська залізниця).
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“Через шторм “Юніс” у п'ятницю з 14.00 не виконуватимуться внутрішні та міжнародні рейси”, - йдеться у повідомленні NS.
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Як повідомляється, такий захід запроваджується заради безпеки пасажирів та персоналу.
NS також радить мандрівникам уважно стежити за прогнозом погоди під час планування поїздок і за змоги не вирушати в дорогу завтра.
Нагадаємо
У Німеччині, 17 лютого, через потужний ураган “Іленія” було скасовано авіарейси та рух поїздів.