Из-за приближающегося шторма в Нидерландах отменяют движение поездов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В Нидерландах из-за шторма “Юнис”, который, по прогнозам, в пятницу обрушится на страну отменено движение поездов. Об этом информирует УНН со ссылкой на NS (Нидерландская железная дорога).
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“Из-за шторма “Юнис” в пятницу с 14.00 не будут выполняться внутренние и международные рейсы”, - говорится в сообщении NS.
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Как сообщается, такая мера вводится ради безопасности пассажиров и персонала.
NS также советует путешественникам внимательно следить за прогнозом погоды во время планирования поездок и по возможности не отправляться в путь завтра.
Напомним
В Германии, 17 февраля, из-за мощного урагана “Иления” были отменены авиарейсы и движение поездов.