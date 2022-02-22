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Северная Европа поражена третьим крупным штормом: 14 погибших

Северная Европа поражена третьим крупным штормом: 14 погибших

Киев • УНН

 • 212934 просмотра

КИЕВ. 22 Февраля. УНН. Северную Европу ударил третий сильный шторм за пять дней: сильные дожди и сильный ветер унесли жизни по меньшей мере 14 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Детали

В воскресенье днем из Северной Атлантики столкнулся шторм “Франклин”. Сильные дожди и сильный ветер прокатились по Северной Ирландии и Северной Англии в понедельник, а затем перешли к Франции. Английское экологическое агентство опубликовало более 300 предупреждений и предупреждений о наводнениях, а операторы поездов призвали людей не путешествовать.

По меньшей мере 14 человек погибли в Европе в течение недели “дикой” погоды. Штормы оставили сотни тысяч людей без электричества и спровоцировали местные наводнения и эвакуацию, поскольку сильный ветер срывал крыши со зданий.

Цитата

“Несмотря на подготовку и предупреждения метеорологических органов, „февральские штормы вызвали рекордное количество претензий и огромные счета о возмещении убытков”, — сказал Ричард Веурдинг, генеральный директор Голландской ассоциации страховщиков.

Шторм сорвал крыши зданий и вырвал деревья по всей Нидерландах, в пятницу погибли четыре человека, когда Юнис накрыл на страну. Страховщики предупреждают, что в ближайшие дни, прогнозируя сильный ветер, может быть еще больше убытков.

В Дании шторм вырвал деревья и нарушил железнодорожное сообщение в Копенгагене и его окрестностях. В Швеции выпал сильный снегопад, остановивший автобусы в ее столице - Стокгольме.

Напомним

В Результате второго крупного шторма на севере Европы умерло 9 человек.

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