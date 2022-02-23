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15 марта, 19:03 • 100273 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 128908 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 116026 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110191 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100874 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 97560 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85164 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Европа борется с очередным штормом, есть жертвы

Европа борется с очередным штормом, есть жертвы

Киев • УНН

 • 130853 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Третья безжалостная стихия за неделю: сразу несколько европейских стран стали жертвами шторма "Франклин", который вызвал сильные наводнения, повредил жилые дома и линии электропередачи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Во Франции непогода ударила по северным и северо-западным районам, в Амьене снесло крышу местного конно-спортивного комплекса, а в городке Бриквиль-сюр-Мер потоки воды смыли машину пожилого пара, люди погибли.

Для Великобритании "Франклин" может оказаться еще более разрушительным, там до вторника без электричества остались не менее 50 тысяч домов. В отдельных районах Северной Ирландии и Англии реки вышли из берегов, в графстве Йоркшир и близ Манчестера эвакуированы сотни семей из-за угрозы подтопления. В Лидсе с натиском стихии не справилась плотина на реке Эйер.

Власти на местах еще только подсчитают ущерб от серии ураганов. Но есть и хорошая новость: непогода способствовала рекордному росту выработки ветряной энергии в Большой Европе.

Напомним

Северную Европу ударил третий сильный шторм за пять дней: сильные дожди и сильный ветер унесли жизни по меньшей мере 14 человек.

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