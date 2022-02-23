Европа борется с очередным штормом, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Третья безжалостная стихия за неделю: сразу несколько европейских стран стали жертвами шторма "Франклин", который вызвал сильные наводнения, повредил жилые дома и линии электропередачи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.
Детали
Во Франции непогода ударила по северным и северо-западным районам, в Амьене снесло крышу местного конно-спортивного комплекса, а в городке Бриквиль-сюр-Мер потоки воды смыли машину пожилого пара, люди погибли.
Для Великобритании "Франклин" может оказаться еще более разрушительным, там до вторника без электричества остались не менее 50 тысяч домов. В отдельных районах Северной Ирландии и Англии реки вышли из берегов, в графстве Йоркшир и близ Манчестера эвакуированы сотни семей из-за угрозы подтопления. В Лидсе с натиском стихии не справилась плотина на реке Эйер.
Власти на местах еще только подсчитают ущерб от серии ураганов. Но есть и хорошая новость: непогода способствовала рекордному росту выработки ветряной энергии в Большой Европе.
Напомним
Северную Европу ударил третий сильный шторм за пять дней: сильные дожди и сильный ветер унесли жизни по меньшей мере 14 человек.