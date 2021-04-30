Єврокомісія звинуватила Apple в порушенні антимонопольного законодавства

Відомство вважає, що компанія встановлює в своєму магазині додатків правила на шкоду конкурентам.

Деталі

Суть претензій в тому, що Apple встановила комісію в розмірі 30% на розміщення стрімінгових додатків в App Store, через що зросли ціни на підписки конкурентів Apple Music. Spotify вирішив перестати продавати підписки через магазин Apple і робити це на своєму сайті, але Apple заборонила інформувати користувачів про альтернативні пропозиції.

“Комісія попередньо встановила, що Apple займає домінуюче становище на ринку розповсюдження додатків для потокової передачі музики через свій App Store. Для розробників додатків магазин App Store — єдиний доступ до споживачів, які використовують пристрої Apple, що працюють на системі iOS. Пристрої і програмне забезпечення Apple утворюють „закриту екосистему“, де Apple контролює кожен аспект взаємодії з користувачем iPhone і iPad, — йдеться в заяві Єврокомісії. — Комісія заперечує проти зобов’язання, яке накладається на розробників додатків, щодо використання механізму покупок Apple”.

Контекст

У 2019 році музичний стрімінговий сервіс Spotify поскаржився європейському регулятору на те, що змушений платити американській корпорації комісію в 30% з кожної покупки, в той час як інші компанії, що пропонують фізичні товари або послуги, цим “податком” не обтяжені. Влітку 2020 року Єврокомісія заявила про початок антимонопольного розслідування щодо Apple.