Еврокомиссия обвинила Apple в нарушении антимонопольного законодательства
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Еврокомиссия предварительно установила, что Apple злоупотребляет доминирующим положением при распространении приложений музыкального стриминга через App Store, передает УНН со ссылкой на заявление Еврокомиссии.
Ведомство считает, что компания устанавливает в своем магазине приложений правила в ущерб конкурентам.
Детали
Суть претензий в том, что Apple установила комиссию в размере 30% на размещение стриминговых приложений в App Store, из-за чего выросли цены на подписки конкурентов Apple Music. Spotify решил перестать продавать подписки через магазин Apple и делать это на своем сайте, но Apple запретила информировать пользователей об альтернативных предложениях.
“Комиссия предварительно установила, что Apple занимает доминирующее положение на рынке распространения приложений для потоковой передачи музыки через свой App Store. Для разработчиков приложений магазин App Store — единственный доступ к потребителям, которые используют устройства Apple, работающие на системе iOS. Устройства и программное обеспечение Apple образуют „закрытую экосистему“, где Apple контролирует каждый аспект взаимодействия с пользователем iPhone и iPad, — говорится в заявлении Еврокомиссии. — Комиссия возражает против налагаемого на разработчиков приложений обязательства по использованию механизма покупок Apple”.
Контекст
В 2019 году музыкальный стриминговый сервис Spotify пожаловался европейскому регулятору на то, что вынужден платить американской корпорации комиссию в 30% с каждой покупки, в то время как другие компании, предлагающие физические товары или услуги, этим “налогом” не обременены. Летом 2020 года Еврокомиссия заявила о начале антимонопольного расследования в отношении Apple.