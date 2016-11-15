Єврокомісія завтра представить нову систему авторизації подорожей до ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Завтра, 16 листопада, Єврокомісія представить нову систему авторизації подорожей до ЄС. Про це в Twitter написав єврокомісар з питань міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос, передає УНН.
“Завтра представимо з єврокомісаром Франсом Тіммермансом ключовий елемент у захисті зовнішніх кордонів ЄС: Європейську туристичну систему інформації та авторизації (ETIAS)”, — написав євро комісар.
Як повідомляв УНН, 6 жовтня у ЄС почала роботу нова служба із захисту кордонів із розширеними повноваженнями.