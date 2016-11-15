Еврокомиссия завтра представит новую систему авторизации путешествий в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Завтра, 16 ноября, Еврокомиссия представит новую систему авторизации путешествий в ЕС. Об этом в Twitter написал еврокомиссар по вопросам миграции и внутренних дел Димитрис Аврамопулос, передает УНН.
"Завтра представим с еврокомиссаром Франсом Тиммермансом ключевой элемент в защите внешних границ ЕС: Европейскую туристическую систему информации и авторизации (ETIAS)", - написал еврокомиссар.
Как сообщал УНН, 6 октября в ЕС начала работу новая служба по защите границ с расширенными полномочиями .