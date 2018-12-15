Єврокомісія запросила Україну і РФ на переговори щодо газу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Заступник глави Єврокомісії у справах Енергосоюз Марош Шефчовіч підтвердив плани щодо проведення тристоронніх переговорів щодо газу в форматі ЄС-Україна-Росія в січні. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
“Ми запросили представників України і Росії в Брюссель для проведення наступного раунду тристоронніх переговорів щодо газу в січні. Очікується, що (в них) також візьмуть участь комерційні організації. Важливо нарощувати позитивний імпульс, створений в липні”, — заявив Марош Шефчовіч.
Раніше міністр енергетики РФ Олександр Новак зазначив для ЗМІ РФ, що дата зустрічі на експертному рівні щодо газу між Росією, Україною і ЄС буде узгоджена найближчим часом, після чого буде призначена дата тристоронніх переговорів щодо газу.
Попередні тристоронні переговори пройшли в липні. Планувалося, що наступна зустріч відбудеться в жовтні, проте дата не була призначена.
У грудні ЄК запропонувала провести зустріч у другій половині січня. Контракти на поставку і транзит російського газу через Україну закінчуються в кінці 2019 року.
Нагадуємо, у МЗС Австрії заявили про збереження своєї позиції по “Північному потоку-2”.