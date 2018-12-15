Еврокомиссия пригласила Украину и РФ на переговоры по газу

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 82335 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 184567 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 145105 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 209509 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 254504 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 214175 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 246805 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208394 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 488814 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241474 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3м/с
81%
Популярные новости

Трагедия в Кривом Роге: Макрон жестко высказался о россии

6 апреля, 18:31 • 10492 просмотра

Землетрясение в Мьянме: число погибших возросло до 3500, восстановление страны осложняют дожди и жара

6 апреля, 18:51 • 8152 просмотра

На ВОТ Запорожской области оккупанты запустили "победобусы" к 9 мая - ЦНС

6 апреля, 19:08 • 7678 просмотра

Трагедия в Кривом Роге: духовный советник Трампа призвал мир осудить "террор" россии

6 апреля, 19:23 • 6242 просмотра

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

00:37 • 5924 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 266434 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 242397 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 327868 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 488814 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 580172 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 33561 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 209509 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 79761 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 76191 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81713 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Еврокомиссия пригласила Украину и РФ на переговоры по газу

Киев • УНН

 • 12225 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Заместитель главы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович подтвердил планы о проведении трехсторонних переговоров по газу в формате ЕС-Украина-Россия в январе. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

Еврокомиссия пригласила Украину и РФ на переговоры по газу

“Мы пригласили представителей Украины и России в Брюссель для проведения следующего раунда трехсторонних переговоров по газу в январе. Ожидается, что (в них) также примут участие коммерческие организации. Важно наращивать позитивный импульс, созданный в июле”, — заявил Шефчович.

Ранее министр энергетики РФ Александр Новак отметил для СМИ РФ, что дата встречи на экспертном уровне по газу между Россией, Украиной и ЕС будет согласована в ближайшее время, после чего будет назначена дата трехсторонних переговоров по газу.

Предыдущие трехсторонние переговоры прошли в июле. Планировалось, что следующая встреча состоится в октябре, однако дата не была назначена.

В декабре ЕК предложила провести встречу во второй половине января. Контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.

Напоминаем, в МИД Австрии заявили о сохранении своей позиции по “Северному потоку-2”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаполитикаНовости Мира
Brent
$63.86
Bitcoin
$77,703.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,035.34
Ethereum
$1,544.63