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У МЗС Австрії заявили про збереження своєї позиції по "Північному потоку-2"

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Австрія, як і раніше розглядає “Північний потік-2” як економічний проект. Про це в п’ятницю в бесіді з кореспондентом ТАРС заявив прес-секретар міністра закордонних справ Австрії Пітер Гушельбауер, коментуючи резолюцію Європарламенту, інформує УНН.

У МЗС Австрії заявили про збереження своєї позиції по "Північному потоку-2"

“Позиція Австрії щодо” Північного потоку-2 “не змінилася після прийняття резолюції в Європейському парламенті. Він як і раніше розглядається як економічний проект”, — сказав він.

У середу Європарламент прийняв резолюцію по доповіді “Про реалізацію Договору про асоціацію ЄС-Україна”, в якій він “засудив будівництво газопроводу” Північний потік-2 “, так як мова йде про політичний проект, що представляє загрозу для європейської безпеки і для зусиль по диверсифікації джерел постачання енергією”. Європейський парламент вимагає анулювати даний проект, говориться в тексті прийнятої резолюції.

Раніше глава МЗС Австрії Карін Кнайсль заявила, що газопровід “Північний потік-2” є економічним проектом, який може диверсифікувати поставки газу. За її словами, всі рішення щодо них повинні приймати представники бізнесу, а завдання політиків полягає в тому, щоб пояснювати, що принесе реалізація цього проекту.

Нагадуємо, в РФ заявили, що “Північний потік-2” продовжує реалізовуватись.

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