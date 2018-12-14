В МИД Австрии заявили о сохранении своей позиции по "Северному потоку-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Австрия по-прежнему рассматривает “Северный поток-2” как экономический проект. Об этом в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС заявил пресс-секретарь министра иностранных дел Австрии Питер Гушельбауэр, комментируя резолюцию Европарламента, информирует УНН.
“Позиция Австрии в отношении „Северного потока-2“ не поменялась после принятия резолюции в Европейском парламенте. Он по-прежнему рассматривается как экономический проект”, — сказал он.
В среду Европарламент принял резолюцию по докладу “О реализации Договора об ассоциации ЕС-Украина”, в которой он “осудил строительство газопровода „Северный поток-2“, так как речь идет о политическом проекте, представляющем угрозу для европейской безопасности и для усилий по диверсификации источников снабжения энергией”. Европейский парламент требует аннулировать данный проект, говорится в тексте принятой резолюции.
Ранее глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что газопровод “Северный поток-2” является экономическим проектом, который может диверсифицировать поставки газа. По ее словам, все решения по ним должны принимать представители бизнеса, а задача политиков заключается в том, чтобы объяснять, что принесет реализация этого проекта.
Напоминаем, в РФ заявили, что “Северный поток-2” продолжает реализовываться.