В МИД Австрии заявили о сохранении своей позиции по "Северному потоку-2"

“Позиция Австрии в отношении „Северного потока-2“ не поменялась после принятия резолюции в Европейском парламенте. Он по-прежнему рассматривается как экономический проект”, — сказал он.

В среду Европарламент принял резолюцию по докладу “О реализации Договора об ассоциации ЕС-Украина”, в которой он “осудил строительство газопровода „Северный поток-2“, так как речь идет о политическом проекте, представляющем угрозу для европейской безопасности и для усилий по диверсификации источников снабжения энергией”. Европейский парламент требует аннулировать данный проект, говорится в тексте принятой резолюции.

Ранее глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что газопровод “Северный поток-2” является экономическим проектом, который может диверсифицировать поставки газа. По ее словам, все решения по ним должны принимать представители бизнеса, а задача политиков заключается в том, чтобы объяснять, что принесет реализация этого проекта.

Напоминаем, в РФ заявили, что “Северный поток-2” продолжает реализовываться.