Єврокомісія призупинила виділення 100 млн євро Молдові
Київ • УНН
КИШИНІВ-КИЇВ. 3 липня. УНН. Перший транш макрофінансової допомоги ЄС для Молдови в розмірі 100 млн євро призупинено через скасування результатів виборів мера Кишинева. Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідь Єврокомісії на запит Newsmaker.md.
"Вона (макрофінансова допомога - ред.) залежить від успішного впровадження певних економічних заходів і виконання політичних умов: поваги демократичних механізмів, дотримання верховенства закону і поваги прав людини ... Оцінка проведена Єврокомісією спільно з Європейською службою зовнішньої політики, показала, що політичні умови не виконані. Цей висновок був зроблений виходячи з останніх подій в Молдові і, зокрема, з рішення Вищої судової палати від 25 червня про визнання недійсними результатів виборів у Кишиневі. Тому виплату першого траншу макрофінансової допомоги відклали", - уточнюється у відповіді Єврокомісії на запит видання.
Як повідомляв УНН, результати виборів мера столиці Молдови були скасовані у зв'язку з порушенням правил проведення передвиборної кампанії. 25 червня апеляційна інстанція підтримала рішення суду.
У Кишиневі з цієї причини проходять мітинги.
Нагадаємо, другий тур виборів мера Кишинева пройшов 3 червня. Відповідно до результатів голосування, столичну мерію мав очолити лідер партії "Платформа ДА" Андре Нестасе. Його суперником був представник президентської Партії соціалістів Іон Чебан.