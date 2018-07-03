Еврокомиссия приостановила выделение 100 млн евро Молдове
Киев • УНН
КИШИНЕВ-КИЕВ. 3 июля. УНН. Первый транш макрофинансовой помощи ЕС для Молдовы в размере 100 млн евро приостановлен из-за отмены результатов выборов мэра Кишинева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ответ Еврокомиссии на запрос Newsmaker.md.
"Она (макрофинансовая помощь- ред.) зависит от успешного внедрения определенных экономических мер и выполнения политических условий: уважения демократических механизмов, соблюдения верховенства закона и уважения прав человека... Оценка проведенная Еврокомиссией совместно с Европейской службой внешней политики, показала, что политические условия не выполнены. Это заключение было сделано исходя из последних событий в Молдове и, в частности, из решения Высшей судебной палаты от 25 июня о признании недействительными результатов выборов в Кишиневе. Поэтому выплату первого транша макрофинансовой помощи отложили", — уточняется в ответе Еврокомиссии на запрос издания.
Как сообщал УНН, результаты выборов мэра столицы Молдовы были отменены в связи с нарушением правил проведения предвыборной кампании. 25 июня апелляционная инстанция поддержала решение суда.
В Кишиневе по этой причине проходят митинги.
Напомним, второй тур выборов мэра Кишинева прошел 3 июня согласно голосованию столичную мэрию должен был возглавить лидер партии "Платформа ДА" Андрэй Нэстасе. Его соперником был представитель президентской Партии социалистов Ион Чебан.