Єврокомісія подала проєкт бюджету ЄС на 2025 рік: скільки для України
Київ • УНН
Європейська комісія пропонує бюджет ЄС у 199,7 млрд євро на 2025 рік, включаючи 4,3 млрд євро у вигляді грантів та 10,9 млрд євро у вигляді кредитів для України
Європейська комісія запропонувала проект бюджету ЄС на 2025 рік обсягом 199,7 мільярдів євро, включаючи підтримку Україні - 4,3 млрд євро у вигляді грантів у межах Ukraine Facility, доповнених кредитами на 10,9 млрд євро, пише УНН з посиланням на повідомлення євроінституції.
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"Сьогодні Єврокомісія запропонувала річний бюджет ЄС на 2025 рік обсягом 199,7 млрд євро", - ідеться у повідомленні.
Бюджет, як вказано, буде доповнено приблизно 72 млрд євро виплат у межах програми NextGenerationEU.
Зазначається, що проект бюджету-2025 ЄС "забезпечить стабільну та передбачувану підтримку України".
Єврокомісія, зокрема, повідомила, скільки пропонує виділити на підтримку України у межах зобов'язань.
"Ще 4,3 мільярда євро будуть доступні у вигляді грантів у межах Ukraine Facility, доповнених кредитами на 10,9 мільярда євро", - сказано у повідомленні.
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