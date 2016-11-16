Єврокомісару закинули неетичний зв'язок з "лобістом Кремля"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Європейський комісар з питань цифрової економіки Гюнтер Оттінгер опинився в центрі скандалу через підозри у порушенні етичних норм для членів Єврокомісії, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Йому закидають лобізм через те, що він прилетів в Будапешт на зустріч із угорським прем'єром Віктором Орбаном на приватному літаку німецького бізнесмена Клауса Мангольда. Сам єврокомісар відкинув ці закиди.
Як зазначається, К.Мангольда, почесного консула РФ у Баден-Вюртембурзі, вважають промосковським лобістом у Німеччині.
У Г.Оттінгера ж заявили, що єврокомісара запросили до Угорщини на конференцію, а у нього не було можливості відправитися регулярним рейсом через щільний графік. Саме через це, стверджує речник комісара ЄС, він за пропозицією Будапешта полетів на літаку К.Мангольда, щоб встигну на зустріч.
Етичні правила Єврокомісії забороняють комісарам приймати подарунки, дорожчі за 150 євро. Вартість перельоту до Угорщини перевищує цю суму, пише видання.
Двома тижнями раніше Г.Оттінгера опинився під прицілом критиків, коли на конференції в Гамбурзі сказав про конкуренцію з боку "вузькооких" китайців. За це висловлювання він пізніше перепросив.