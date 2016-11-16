Еврокомиссара заподозрили в неэтичной связи с "лоббистом Кремля"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Европейский комиссар по вопросам цифровой экономики Гюнтер Оттингер оказался в центре скандала из-за подозрений в нарушении этических норм для членов Еврокомиссии, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Его обвиняют в лоббизме из-за того, что он прилетел в Будапешт на встречу с венгерским премьером Виктором Орбаном на частном самолете немецкого бизнесмена Клауса Мангольда. Сам еврокомиссар отверг эти обвинения.
Как отмечается, К.Мангольда, почетного консула РФ в Баден-Вюртембурге, считают промосковским лоббистом в Германии.
У Г.Оттингера же заявили, что еврокомиссара пригласили в Венгрию на конференцию, а у него не было возможности отправиться регулярным рейсом из-за плотного графика. Именно поэтому, утверждает представитель комиссара ЕС, он по предложению Будапешта полетел на самолете К.Мангольда, чтобы успеть на встречу.
Этические правила Еврокомиссии запрещают комиссарам принимать подарки дороже 150 евро. Стоимость перелета в Венгрию превышает эту сумму, пишет издание.
Двумя неделями ранее Г.Оттингер оказался под прицелом критиков, когда на конференции в Гамбурге сказал о конкуренции со стороны "узкоглазых" китайцев. За это высказывание он позже извинился.