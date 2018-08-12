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Єврокомісар розраховує, що Німеччина підтримає збільшення бюджету ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Федеральний уряд Німеччини має підтримати збільшення бюджету Євросоюзу. Про це заявив комісар ЄС з питань бюджету Гюнтер Еттінгер, з посиланням на Der Tagesspiegel повідомляє DW, передає УНН.

Єврокомісар розраховує, що Німеччина підтримає збільшення бюджету ЄС

Як зазначав раніше міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц, через вихід Великобританії зі складу ЄС, фінансове навантаження на німеччину з 2021 року зросте на 10 млрд євро в рік.

Берлін вимагає справедливого розподілу тягаря серед всіх членів європейської спільноти і наполягає на тому, щоб в період з 2021 по 2027 роки бюджет ЄС був встановлений на рівні в 1% валового національного доходу. Еттінгер, у свою чергу, називає цифру в 1,1%.

"Розраховую, що федеральний уряд в цьому питанні ще підена поступки", - зазначив Еттінгер, додавши, що процес досягнення домовленостей нагадує "гру в покер".

Гюнтер Еттінгер підкреслив, що нагадає про ці формулюваннях Олафа Шольцу і канцлеру ФРН Ангелі Меркель (Angela Merkel) в ході майбутніх переговорів про бюджетну політику Брюсселя.

Як повідомляв УНН, Європейська комісія просила уряд в Лондоні платити внески Брюсселю протягом чотирьох років після запланованого виходу Великої Британії з Європейського Союзу.

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