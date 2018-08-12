Єврокомісар розраховує, що Німеччина підтримає збільшення бюджету ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Федеральний уряд Німеччини має підтримати збільшення бюджету Євросоюзу. Про це заявив комісар ЄС з питань бюджету Гюнтер Еттінгер, з посиланням на Der Tagesspiegel повідомляє DW, передає УНН.
Як зазначав раніше міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц, через вихід Великобританії зі складу ЄС, фінансове навантаження на німеччину з 2021 року зросте на 10 млрд євро в рік.
Берлін вимагає справедливого розподілу тягаря серед всіх членів європейської спільноти і наполягає на тому, щоб в період з 2021 по 2027 роки бюджет ЄС був встановлений на рівні в 1% валового національного доходу. Еттінгер, у свою чергу, називає цифру в 1,1%.
"Розраховую, що федеральний уряд в цьому питанні ще підена поступки", - зазначив Еттінгер, додавши, що процес досягнення домовленостей нагадує "гру в покер".
Гюнтер Еттінгер підкреслив, що нагадає про ці формулюваннях Олафа Шольцу і канцлеру ФРН Ангелі Меркель (Angela Merkel) в ході майбутніх переговорів про бюджетну політику Брюсселя.
Як повідомляв УНН, Європейська комісія просила уряд в Лондоні платити внески Брюсселю протягом чотирьох років після запланованого виходу Великої Британії з Європейського Союзу.