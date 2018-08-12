Еврокомиссар рассчитывает, что Германия поддержит увеличение бюджета ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Федеральное правительство Германии должно поддержать увеличение бюджета Евросоюза. Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер, со ссылкой на Der Tagesspiegel сообщает DW, передает УНН.
Как отмечал ранее министр финансов Германии Олаф Шольц, из-за выхода Великобритании из состава ЕС, финансовую нагрузка на Германию с 2021 вырастет на 10 млрд евро в год.
Берлин требует справедливого распределения бремени среди всех членов европейского сообщества и настаивает на том, чтобы в период с 2021 по 2027 годы бюджет ЕС был установлен на уровне в 1% валового национального дохода. Эттингер, в свою очередь, называет цифру в 1,1%.
"Рассчитываю, что федеральное правительство в этом вопросе еще пойдет на уступки", - отметил Эттингер, добавив, что процесс достижения договоренностей напоминает "игру в покер".
Гюнтер Эттингер подчеркнул, что напомнит об этих формулировках Олафа Шольцу и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель (Angela Merkel) в ходе будущих переговоров о бюджетной политике Брюсселя.
Как сообщал УНН, Европейская комиссия просила правительство в Лондоне платить взносы Брюсселю в течение четырех лет после запланированного выхода Великобритании из Европейского Союза.