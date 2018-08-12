Еврокомиссар рассчитывает, что Германия поддержит увеличение бюджета ЕС

Как отмечал ранее министр финансов Германии Олаф Шольц, из-за выхода Великобритании из состава ЕС, финансовую нагрузка на Германию с 2021 вырастет на 10 млрд евро в год.

Берлин требует справедливого распределения бремени среди всех членов европейского сообщества и настаивает на том, чтобы в период с 2021 по 2027 годы бюджет ЕС был установлен на уровне в 1% валового национального дохода. Эттингер, в свою очередь, называет цифру в 1,1%.

"Рассчитываю, что федеральное правительство в этом вопросе еще пойдет на уступки", - отметил Эттингер, добавив, что процесс достижения договоренностей напоминает "игру в покер".

Гюнтер Эттингер подчеркнул, что напомнит об этих формулировках Олафа Шольцу и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель (Angela Merkel) в ходе будущих переговоров о бюджетной политике Брюсселя.

Как сообщал УНН, Европейская комиссия просила правительство в Лондоне платить взносы Брюсселю в течение четырех лет после запланированного выхода Великобритании из Европейского Союза.