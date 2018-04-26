Євробачення: з'явилися подробиці оформлення зали
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Враховуючи слоган та тематику цьогорічного конкурсу, організатори вирішили замінити традиційну червону доріжку на блакитну. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу музичного конкурсу.
Офіційна церемонія відкриття Євробачення-2018 відбудеться 6 травня, за два дні до першого півфіналу.
Церемонія пройде на узбережжі річки біля Музею мистецтва, архітектури та технології.
Усіх 43 учасників зустрічатимуть четверо ведучих, серед яких: Клаудія Семедо, Інес Лопес Ґонсалвіз, Педро Ґрейнджер та Педро Пенім.
Нагадуємо, що 1 півфінал Євробачення в Лісабоні відбудеться 8 травня, другий півфінал – 10 травня. Фінал конкурсу відбудеться 12 травня.
Як повідомляв УНН, Україна проведе першу репетицію на Євробаченні-2018 у Лісабоні 2 травня.