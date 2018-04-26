Евровидение: появились подробности оформления зала

Официальная церемония открытия Евровидения-2018 состоится 6 мая, за два дня до первого полуфинала.



Церемония пройдет на побережье реки возле Музея искусства, архитектуры и технологии.

Всех 43 участников будут встречать четыре ведущих, среди которых: Клаудия Семедий, Инес Лопес Ґонсалвиз, Педро Грейнджер и Педро Пеним.

Напоминаем, что 1 полуфинал Евровидения в Лиссабоне состоится 8 мая, второй полуфинал - 10 мая. Финал конкурса состоится 12 мая.



Как сообщал УНН, Украина проведет первую репетицию на Евровидении-2018 в Лиссабоне 2 мая.