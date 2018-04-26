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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 25972 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Евровидение: появились подробности оформления зала

Киев • УНН

 • 11288 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Учитывая слоган и тематику конкурса, организаторы решили заменить традиционную красную дорожку на голубую. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу музыкального конкурса.

Евровидение: появились подробности оформления зала

Официальная церемония открытия Евровидения-2018 состоится 6 мая, за два дня до первого полуфинала.

Церемония пройдет на побережье реки возле Музея искусства, архитектуры и технологии.

Всех 43 участников будут встречать четыре ведущих, среди которых: Клаудия Семедий, Инес Лопес Ґонсалвиз, Педро Грейнджер и Педро Пеним.

Напоминаем, что 1 полуфинал Евровидения в Лиссабоне состоится 8 мая, второй полуфинал - 10 мая. Финал конкурса состоится 12 мая.

Как сообщал УНН, Украина проведет первую репетицию на Евровидении-2018 в Лиссабоне 2 мая.

Украинские Национальные Новости

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