Євро-2024: матч Україна - Бельгія обслуговуватимуть англійські арбітри
Київ • УНН
Англійська бригада арбітрів на чолі з Ентоні Тейлором обслуговуватиме матч групового етапу Євро-2024 між Україною та Бельгією 26 червня у Штутгарті.
На матчі третього туру групового етапу Євро-2024 у квартеті Е Україна - Бельгія, який відбудеться 26 червня в Штутгарті на "Арена Штутгарт", працюватиме англійська суддівська бригада. Про це інформує сайт УЄФА, передає УНН.
Головним арбітром виступить 45-річний Ентоні Тейлор. На лініях йому допомагатимуть Гарі Бесвік та Адам Нанн. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме швед Гленн Нюберг.
Євро-2024: Україна з рахунком 2:1 перемогла Словаччину 21.06.24, 18:13 • 15994 перегляди
За систему ВАА відповідатиме англієць Стюарт Атвелл, а асистентами будуть його співвітчизник Девід Кут та німець Марко Фрітц.
"Так тримати, хлопці": Зеленський відреагував на перемогу збірної України у матчі проти Словаччини21.06.24, 18:19 • 15034 перегляди