Евро-2024: матч Украина - Бельгия будут обслуживать английские арбитры

На матче третьего тура группового этапа Евро-2024 в квартете Е Украина - Бельгия, который состоится 26 июня в Штутгарте на "Арена Штутгарт", будет работать английская судейская бригада. Об этом информирует сайт УЕФА, передает УНН.

Главным арбитром выступит 45-летний Энтони Тейлор. На линиях ему будут помогать Гари Бесвик и Адам Нанн. Обязанности четвертого арбитра будет исполнять швед Гленн Нюберг.

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За систему ВАА будет отвечать англичанин Стюарт Атвелл, а ассистентами будут его соотечественник Дэвид Кут и немец Марко Фритц.

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