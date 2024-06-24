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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Евро-2024: матч Украина - Бельгия будут обслуживать английские арбитры

Евро-2024: матч Украина - Бельгия будут обслуживать английские арбитры

Киев  •  УНН

24 июня 2024, 18:52  •  749 просмотра

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Английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором будет обслуживать матч группового этапа Евро-2024 между Украиной и Бельгией 26 июня в Штутгарте.

На матче третьего тура группового этапа Евро-2024 в квартете Е Украина - Бельгия, который состоится 26 июня в Штутгарте на "Арена Штутгарт", будет работать английская судейская бригада. Об этом информирует сайт УЕФА, передает УНН.

Главным арбитром выступит 45-летний Энтони Тейлор. На линиях ему будут помогать Гари Бесвик и Адам Нанн. Обязанности четвертого арбитра будет исполнять швед Гленн Нюберг.

Евро-2024: Украина со счетом 2:1 одержала победу над Словакией21 июня 2024, 15:13 • 14596 просмотров

За систему ВАА будет отвечать англичанин Стюарт Атвелл, а ассистентами будут его соотечественник Дэвид Кут и немец Марко Фритц. 

"Так держать, ребята": Зеленский отреагировал на победу сборной Украины в матче против Словакии21 июня 2024, 15:19 • 14445 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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