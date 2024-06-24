Евро-2024: матч Украина - Бельгия будут обслуживать английские арбитры
Киев • УНН
Английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором будет обслуживать матч группового этапа Евро-2024 между Украиной и Бельгией 26 июня в Штутгарте.
На матче третьего тура группового этапа Евро-2024 в квартете Е Украина - Бельгия, который состоится 26 июня в Штутгарте на "Арена Штутгарт", будет работать английская судейская бригада. Об этом информирует сайт УЕФА, передает УНН.
Главным арбитром выступит 45-летний Энтони Тейлор. На линиях ему будут помогать Гари Бесвик и Адам Нанн. Обязанности четвертого арбитра будет исполнять швед Гленн Нюберг.
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