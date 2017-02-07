ЄСПЛ зобов'язав РФ виплатити групі росіян понад 180 тис. євро
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Групі з 23 громадян РФ суд в Страсбурзі присудив компенсацію в розмірі від 5 до 10 тисяч євро кожному в зв'язку з порушенням російською владою свободи мирних зібрань, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Йдеться про перешкоджання владою проведенню мирних пікетів у 2009-2012 роках в Росії, зокрема, мітингів проти порушень громадянських прав, маршів, парадів "гей-прайдів", акцій та інших заходів громадянського суспільства.
Суд зобов'язав Росію виплатити заявникам в цілому 183,5 тисячі євро за порушення їх прав і для компенсації судових витрат. Компенсації мають бути виплачені постраждалим протягом трьох місяців з дня набрання вироком чинності.
Як повідомляв УНН, захист директора української бібліотеки у Москві подав скаргу до ЄСПЛ.